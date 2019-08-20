Кремль размыто говорит о встрече Путина с Зеленским и "нормандской четверки"

Источник: "Интерфакс".

Дата переговоров на высшем уровне в "нормандском формате" пока не определена, заявил пресс-секретарь президента России.

Дмитрий Песков журналистам: "Пока никакой даты не фигурирует.

Есть определенные сроки проведения встреч экспертов, встреч помощников президентов.... Там и будет идти на экспертном уровне подготовка… Чтобы, как говорилось вчера, не проводить "встречу ради встречи".



Детали. По словам Пескова, помощники президентов должны провести встречи "в обозримой перспективе".



Он сказал, что президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон экспертно и развернуто обсудили перспективы проведения саммита в "нормандском формате":

"Лидеры сверили часы по основным вопросам как двусторонней, так и международной повестки дня. Это была и Украина, весьма экспертно, весьма развернуто обсуждались перспективы организации встречи на высшем уровне в "нормандском формате"..



По встрече Путина с украинским президентом Песков сказал, что конкретики пока нет: "Здесь больше вопросов, чем ответов. Пока никаких наметок нет по возможной встрече с президентом Зеленским".