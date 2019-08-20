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У Харкові поліцейський отримав ножем в груди, але затримав дебошира

Вівторок, 20 серпня 2019, 16:09

Під час конфлікту у харківському метро працівник поліції затримав зловмисника з ножем, який встиг вдарити його у груди. 

Джерело: прес-центр Нацполіції. 

Докладно: "19 серпня близько 19:30 у вестибюлі станції метрополітену "Імені О.С. Масельського" дві дівчини підійшли до працівниці метрополітену та повідомили, що до них чіпляється невідомий чоловік у стані алкогольного сп’яніння. Жінка викликала співробітника поліції, який одразу прибув на місце. У той же час до них підійшов і правопорушник.  Поки поліцейський з’ясовував подробиці зі свідками інциденту, 52-річний чоловік несподівано дістав ніж та вдарив ним правоохоронця в область грудної клітини. Попри поранення, сержант поліції затримав нападника".

Деталі: Працівник поліції перебуває в лікарні, його життю нічого не загрожує. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу) ККУ. 

Зловмиснику загрожує до 15 років за гратами. Нині він у СІЗО. Вирішується питання про повідомлення йому підозри у скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Українська правда

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Теми: Харківполіція
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