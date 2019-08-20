В Харькове полицейский получил ножом в грудь, но задержал дебошира

Во время конфликта в харьковском метро работник полиции задержал злоумышленника с ножом, который успел ударить его в грудь.

Источник: пресс-центр Нацполиции.

Подробно: "19 августа около 19:30 в вестибюле станции метрополитена "Имени А.С. Масельского" две девушки подошли к работнице метрополитена и сообщили, что к ним цепляется неизвестный мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Женщина вызвала сотрудника полиции, который сразу прибыл на место. В то же время к ним подошел и правонарушитель. Пока полицейский выяснял подробности со свидетелями инцидента, 52-летний мужчина неожиданно достал нож и ударил им милиционера в область грудной клетки. Несмотря на ранения, сержант полиции задержал нападающего".

Детали: Сотрудник полиции находится в больнице, его жизни ничего не угрожает. Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК.

Злоумышленнику грозит до 15 лет за решеткой. Сейчас он в СИЗО. Решается вопрос о сообщении ему подозрения в совершении преступления и избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.