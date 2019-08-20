В Харькове полицейский получил ножом в грудь, но задержал дебошира

1079 просмотров
Вторник, 20 августа 2019, 16:09

Во время конфликта в харьковском метро работник полиции задержал злоумышленника с ножом, который успел ударить его в грудь.

Источник: пресс-центр Нацполиции.

Подробно: "19 августа около 19:30 в вестибюле станции метрополитена "Имени А.С. Масельского" две девушки подошли к работнице метрополитена и сообщили, что к ним цепляется неизвестный мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Женщина вызвала сотрудника полиции, который сразу прибыл на место. В то же время к ним подошел и правонарушитель. Пока полицейский выяснял подробности со свидетелями инцидента, 52-летний мужчина неожиданно достал нож и ударил им милиционера в область грудной клетки. Несмотря на ранения, сержант полиции задержал нападающего".

Детали: Сотрудник полиции находится в больнице, его жизни ничего не угрожает. Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК.

Злоумышленнику грозит до 15 лет за решеткой. Сейчас он в СИЗО. Решается вопрос о сообщении ему подозрения в совершении преступления и избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Харьков полиция


powered by lun.ua
Материалы по теме
Приговор Зайцевой и Дронову оставили без изменений 14 августа 2019, 17:02
Зайцеву просят отпустить домой вместо 10 лет тюрьмы за ДТП с 6 погибшими 14 августа 2019, 12:51
Мажоритарщик "Слуги народа" финансировал партию Мураева – "Схемы" 7 августа 2019, 13:20
Все новости
Главные новости
"Голос" отказался от должности вице-спикера – СМИ
Гендиректор 1+1 ушел с должности, а бизнес передал в "слепой траст"
Стрельба в Голосеево: конфликтовали частные и муниципальные охранники
На должность в АМКУ метит дочь преподавателя Зеленского
Все новости
мнение

Привычки, которые преждевременно старят человека

спорт

10 упражнений для бедер, которые можно делать в домашних условиях

здоровье

Ячмень на глазу: как лечить и чего не делать

Поиск по сайту
Архив
Весь архів