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Суд арештував танкер, який ходив до Криму, власник каже, що силовики "взяли заручників"

Вівторок, 20 серпня 2019, 16:18

Джерело: Повідомлення прокуратури Автономної республіки Крим; співрозмовник УП у правоохоронних органах; enkorr.

Власник танкера "Мрія", який фігурує у провадженні про порушення порядку в'їзду/виїзду в Крим, заявив про затримання судна, тоді як правоохоронці кажуть, що виконують рішення суду.

З повідомлення прокуратури: "На судно накладено арешт. На даний момент відбувається виконання рішення суду про арешт судна, детальна інформація буде надана пізніше".

З повідомлення власника танкера: "Проникнення на судно здійснювалося в супроводі озброєних людей з погрозою застосування зброї. Без будь-якої постанови суду на обшук або огляд, вони проникли на судно, провели огляд команди і приміщень".

Деталі: За даними джерела УП, правоохоронці висадились на судно вночі. Нині вирішується питання про буксирування судна, бо його команда нібито не захотіла йти до порту в Херсоні.

 
фото: прокуратура автономної республіки крим

При цьому власник судна каже, що буксирування нібито може призвести до екологічної катастрофи через завантаженість нафтопродуктами.

За словами власника, танкер затримали у нейтральних водах, а команду нібито "утримують в заручниках".

Оновлено. Пізніше у прокуратурі додали: "Правоохоронцями доведено до капітана судна рішення суду щодо арешту танкеру. Крім того правоохоронці здійснюють заходи щодо подальшої доставки танкеру до Херсонського морського порту".

Що було раніше: За даними прокуратури, у червні 2015 танкер "Мрія", тоді – під назвою "Вілга", постачав пальне для підрозділів Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі.

10 серпня судно обшукали в ході кримінального провадження за фактом порушення порядку в'їзду / виїзду на тимчасово окуповану територію.

19 серпня прокуратура повідомила, що суд арештував танкер "Мрію". Також було скасоване попереднє рішення суду, який відмовив у арешті.

Українська правда

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Теми: Кримокупація
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