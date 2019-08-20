Суд арештував танкер, який ходив до Криму, власник каже, що силовики "взяли заручників"
Джерело: Повідомлення прокуратури Автономної республіки Крим; співрозмовник УП у правоохоронних органах; enkorr.
Власник танкера "Мрія", який фігурує у провадженні про порушення порядку в'їзду/виїзду в Крим, заявив про затримання судна, тоді як правоохоронці кажуть, що виконують рішення суду.
З повідомлення прокуратури: "На судно накладено арешт. На даний момент відбувається виконання рішення суду про арешт судна, детальна інформація буде надана пізніше".
З повідомлення власника танкера: "Проникнення на судно здійснювалося в супроводі озброєних людей з погрозою застосування зброї. Без будь-якої постанови суду на обшук або огляд, вони проникли на судно, провели огляд команди і приміщень".
Деталі: За даними джерела УП, правоохоронці висадились на судно вночі. Нині вирішується питання про буксирування судна, бо його команда нібито не захотіла йти до порту в Херсоні.
При цьому власник судна каже, що буксирування нібито може призвести до екологічної катастрофи через завантаженість нафтопродуктами.
За словами власника, танкер затримали у нейтральних водах, а команду нібито "утримують в заручниках".
Оновлено. Пізніше у прокуратурі додали: "Правоохоронцями доведено до капітана судна рішення суду щодо арешту танкеру. Крім того правоохоронці здійснюють заходи щодо подальшої доставки танкеру до Херсонського морського порту".
Що було раніше: За даними прокуратури, у червні 2015 танкер "Мрія", тоді – під назвою "Вілга", постачав пальне для підрозділів Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі.
10 серпня судно обшукали в ході кримінального провадження за фактом порушення порядку в'їзду / виїзду на тимчасово окуповану територію.
19 серпня прокуратура повідомила, що суд арештував танкер "Мрію". Також було скасоване попереднє рішення суду, який відмовив у арешті.