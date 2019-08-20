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Суд арестовал танкер, который ходил в Крым, владелец говорит, что силовики "взяли заложников"

Вторник, 20 августа 2019, 16:18

Источник: Сообщение прокуратуры Автономной республики Крым; собеседник УП в правоохранительных органах; enkorr.

Владелец танкера "Мрия", который фигурирует в производстве о нарушении порядка въезда/выезда в Крым, заявил о задержании судна, тогда как правоохранители говорят, что выполняют решение суда.

Из сообщения прокуратуры: "На судно наложен арест. На даный момент происходит выполнение решения суда об аресте судна, детальная информация будет предоставлена позже".

Из сообщения владельца танкера: "Проникновение на судно осуществлялось в сопровождении вооруженных людей с угрозой применения оружия. Без какого-либо определения суда на обыск или осмотр, они проникли на судно, провели осмотр команды и помещений".

Детали: По данным источника УП, правоохранители высадились на судно ночью. Сейчас решается вопрос о буксировке судна, так как его команда якобы не захотела идти в порт в Херсоне.

 
фото: прокуратура автономной республики крым

При этом владелец судна говорит, что буксировка якобы может привести к экологической катастрофе из-за загруженности нефтепродуктами.

По словам владельца, танкер задержали в нейтральных водах, а команду якобы "удерживают в заложниках".

Обновлено. Позже в прокуратуре добавили: "Правоохранителями доведено до капитана судна решение суда об аресте танкера. Кроме того правоохранители проводят мероприятия по дальнейшей доставки танкера к Херсонскому морскому порту".

Что было раньше: По данным прокуратуры, в июне 2015 года танкер "Мрия", тогда – под названием "Вилга", поставлял топливо для подразделений Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе.

10 августа судно обыскали в ходе уголовного производства по факту нарушения порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию.

19 августа прокуратура сообщила, что суд арестовал танкер "Мрия". Также было отменено предыдущее решение суда, который отказал в аресте.

Украинская правда
Темы: Крымоккупация
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