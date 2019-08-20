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"Слуга народу" хоче відправити інші фракції на гальорку

Вівторок, 20 серпня 2019, 19:58
Слуга народу хоче відправити інші фракції на гальорку

Джерело: публікація на "Українській правді"

У новому скликанні Верховної Ради депутати "Слуги народу" забронювали для себе всі передні ряди перед трибуною і президією, а інші фракції посадили за своїми спинами.

Деталі: Стратегічне розташування політичних сил майже унеможливлює блокування трибуни нардепами з інших фракцій. Президію оточують виключно "слуги народу".

 

Під "охороною" партії монобільшості також опиняються спікер, ложа уряду, місце президента під час його візиту в Раду.

Крім того, телевізійна трансляція засідання в Раді показуватиме лише "слуг народу", оскільки камери охоплюють в основному ближчу до президії частину зали.

Як було раніше: У попередніх парламентах фракції більшості завжди залишали невеликий сектор попереду для фракцій меншості. Розсаджували "променями" – так, щоб до трибуни мали доступ усі фракції.

Хто керуватиме парламентом і чому решта фракцій опинилася на гальорці читайте в матеріалі УП: Нова Рада стала. Як депутати ділять місця в парламенті

Українська правда

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Теми: Верховна РадаСлуга народу
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