"Слуга народу" хоче відправити інші фракції на гальорку

Джерело: публікація на "Українській правді"

У новому скликанні Верховної Ради депутати "Слуги народу" забронювали для себе всі передні ряди перед трибуною і президією, а інші фракції посадили за своїми спинами.

Деталі: Стратегічне розташування політичних сил майже унеможливлює блокування трибуни нардепами з інших фракцій. Президію оточують виключно "слуги народу".

Під "охороною" партії монобільшості також опиняються спікер, ложа уряду, місце президента під час його візиту в Раду.

Крім того, телевізійна трансляція засідання в Раді показуватиме лише "слуг народу", оскільки камери охоплюють в основному ближчу до президії частину зали.

Як було раніше: У попередніх парламентах фракції більшості завжди залишали невеликий сектор попереду для фракцій меншості. Розсаджували "променями" – так, щоб до трибуни мали доступ усі фракції.

Хто керуватиме парламентом і чому решта фракцій опинилася на гальорці читайте в матеріалі УП: Нова Рада стала. Як депутати ділять місця в парламенті