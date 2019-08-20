"Слуга народу" хоче відправити інші фракції на гальорку

22899 переглядів
Вівторок, 20 серпня 2019, 19:58

Джерело: публікація на "Українській правді"

У новому скликанні Верховної Ради депутати "Слуги народу" забронювали для себе всі передні ряди перед трибуною і президією, а інші фракції посадили за своїми спинами.

Деталі: Стратегічне розташування політичних сил майже унеможливлює блокування трибуни нардепами з інших фракцій. Президію оточують виключно "слуги народу".

 

Під "охороною" партії монобільшості також опиняються спікер, ложа уряду, місце президента під час його візиту в Раду.

Крім того, телевізійна трансляція засідання в Раді показуватиме лише "слуг народу", оскільки камери охоплюють в основному ближчу до президії частину зали.

Як було раніше: У попередніх парламентах фракції більшості завжди залишали невеликий сектор попереду для фракцій меншості. Розсаджували "променями" – так, щоб до трибуни мали доступ усі фракції.

Хто керуватиме парламентом і чому решта фракцій опинилася на гальорці читайте в матеріалі УП: Нова Рада стала. Як депутати ділять місця в парламенті

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Верховна Рада Слуга народу


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Нова Рада стала. Як депутати ділять місця в парламенті 20 серпня 2019, 19:20
"Слуга народу" вирішила, кому і скільки місць дати в комітетах 20 серпня 2019, 18:51
"Голос" відмовився від посади віце-спікера 20 серпня 2019, 15:29
Усі новини
Головні новини
Ще трьох українців, ймовірно, перевели в СІЗО до моряків. Серед них Сущенко
РосЗМІ: Українських моряків готують до відправки на батьківщину
До фракції Порошенка приєдналися двоє самовисуванців
Арахамія каже, що інші партії самоусунулися від Кабміну: Хай ідуть лісом
Усі новини
соцмережі

12 фішок Instagram, про які не всі знають

здоров'я

33 наукових способи схуднути назавжди

тест

Те, що ви знаєте про вакцинацію – правда чи міф?