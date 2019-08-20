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"Слуга народа" хочет отправить другие фракции на галерку

Вторник, 20 августа 2019, 19:58
Слуга народа хочет отправить другие фракции на галерку

Источник: публикация на "Украинской правде" 

В новом созыве Верховной Рады депутаты "Слуги народа" забронировали для себя все передние ряды перед трибуной и президиумом, а другие фракции посадили за своими спинами. 

Детали: Стратегическое расположение политических сил почти исключает блокирование трибуны нардепами из других фракций. Президиум окружают исключительно "слуги народа". 

 

Под "охраной" партии монобольшинства также оказываются спикер, ложа правительства, место президента во время его визита в Раду. 

Кроме того, телевизионная трансляция заседания в Раде будет показывать только "слуг народа", поскольку камеры охватывают в основном близкую к президиуму часть зала. 

Как было раньше: В предыдущих парламентах фракции большинства всегда оставляли небольшой сектор впереди для фракций меньшинства. Рассаживали "лучами" – чтобы к трибуне имели доступ все фракции. 

Кто будет руководить парламентом и почему остальные фракции оказались на галерке читайте в материале УП: Новая Рада стала. Как депутаты делят места в парламенте

Украинская правда

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Темы: Верховная РадаСлуга народа
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