Поліція Швеції шукає двох українців за підозрою у вбивстві

Джерело: "Громадське" з посиланням на шведське видання Expressen.se.

Шведська поліція розшукує двох громадян України, які підозрюються у вбивстві 70-річного шведа і заволодінні його авто в місті Маркарид на півдні країни.

Деталі: 48-річного Ярослава Лавриніва і 47-річного Олександра Трайдука оголосили у міжнародний розшук.

За даними поліції, 70-річний Герт-Інге Бертінссон був знайдений убитим у Маркариді 10 серпня після 11 днів пошуків. Автомобіль жертви — золотистий Volvo XC 90 з фальшивими номерними знаками — був помічений у 128 милях від міста.

Окрім вбивства Бертінссона, двоє українців перевіряються на причетність до зникнення у Вестерботтені 80-річного шведа на ім'я Олле, який 3 серпня вирушив на прогулянку на велосипеді і не повернувся.