Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Поліція Швеції шукає двох українців за підозрою у вбивстві

Середа, 21 серпня 2019, 01:50

Джерело: "Громадське" з посиланням на шведське видання Expressen.se.

Шведська поліція розшукує двох громадян України, які підозрюються у вбивстві 70-річного шведа і заволодінні його авто в місті Маркарид на півдні країни.

Деталі: 48-річного Ярослава Лавриніва і 47-річного Олександра Трайдука оголосили у міжнародний розшук.

За даними поліції, 70-річний Герт-Інге Бертінссон був знайдений убитим у Маркариді 10 серпня після 11 днів пошуків. Автомобіль жертви — золотистий Volvo XC 90 з фальшивими номерними знаками — був помічений у 128 милях від міста.

Окрім вбивства Бертінссона, двоє українців перевіряються на причетність до зникнення у Вестерботтені 80-річного шведа на ім'я Олле, який 3 серпня вирушив на прогулянку на велосипеді і не повернувся.

"Українська правда" у Threads

Теми: ШвеціявбивствоУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Усі новини...
Швеція
Байден у фінальній розмові перед самітом закликав Ердогана зняти вето на вступ Швеції
Байден і Ердоган обговорили питання підтримки України та Швеції в НАТО
Резніков показав шведські БМП, які прибули в Україну 
Останні новини
19:39
Росіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків
19:31
Собор Паризької Богоматері матиме унікальну протипожежну систему
19:09
Новий прем’єр Польщі може вранці зустрітися з Зеленським
19:07
"Київстар" офіційно оголосив про відновлення зв'язку: абонентам обіцяють компенсації
19:03
Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації
19:00
Що відбувається з мозком через недосипання, і як полегшити свій стан
18:53
"Добре, якби він його вбив": Кадиров знову похвалив сина за побиття людини
18:50
E3, яка була найбільшою ігровою виставкою світу, офіційно закрили
18:43
Росія скерувала на Нікополь дрон-камікадзе та обстріляла з артилерії, є поранена
18:40
OLX став четвертим партнером Міноборони в проєкті рекрутингу
Усі новини...
Реклама: