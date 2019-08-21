Полиция Швеции ищет двух украинцев по подозрению в убийстве

Источник: "Громадське" со ссылкой на шведское издание Expressen.se

Шведская полиция разыскивает двух граждан Украины, подозреваемых в убийстве 70-летнего шведа и завладении его авто в городе Маркарид на юге страны.

Детали: 48-летнего Ярослава Лавринива и 47-летнего Александра Трайдука объявили в международный розыск.

По данным полиции, 70-летний Герт-Инге Бертинссон был найден убитым в Маркариде 10 августа после 11 дней поисков. Автомобиль жертвы - золотистый Volvo XC 90 с фальшивыми номерными знаками - был замечен в 128 милях от города.

Кроме убийства Бертинссона, двое украинцев проверяются на причастность к исчезновению в Вестерботтене 80-летнего шведа по имени Олле, который 3 августа отправился на прогулку на велосипеде и не вернулся.