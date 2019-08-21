ОП хоче спростити звільнення держслужбовців – Нефьодов

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Середа, 21 серпня 2019, 02:30

Джерело: "Інтерфакс-Україна" із посиланням на главу Державної митної служби Максима Нефьодова

Офіс президента готує законопроект про спрощення процедури працевлаштування та звільнення державних службовців.

Пряма мова: "Зараз ми напрацювали спільно з Офісом президента законопроект (я сподіваюся, що його буде внесено як першочерговий) щодо того, щоб спростити питання звільнення та найму на держслужбу".

Деталі: Так Нефьодов прокоментував можливість звільнення голів низки регіональних митниць.

За його словами, зміни до закону про держслужбу необхідні для оновлення реформованої митної служби. Адже зараз цей закон не дозволяє легко брати на роботу і звільняти співробітників, які у будь-який момент можуть "піти на лікарняний і де-факто перебувати там вічно".

За словами Нефьодова, до теперішнього часу позбувся посади лише один із керівників митниць, звільнення яких вимагав президент Володимир Зеленський. Це голова Львівської митниці.

Нагадаємо:

  • 6 липня на нараді митників на КПП "Ужгород" Зеленський закликав керівників Волинської, Закарпатської, Чернівецької і Львівської митниць написати заяви про звільнення.

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Теми: Зеленський Офіс президента законодавство звільнення


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