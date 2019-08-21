Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ОП хоче спростити звільнення держслужбовців – Нефьодов

Середа, 21 серпня 2019, 02:30
ОП хоче спростити звільнення держслужбовців – Нефьодов

Джерело: "Інтерфакс-Україна" із посиланням на главу Державної митної служби Максима Нефьодова

Офіс президента готує законопроект про спрощення процедури працевлаштування та звільнення державних службовців.

Пряма мова: "Зараз ми напрацювали спільно з Офісом президента законопроект (я сподіваюся, що його буде внесено як першочерговий) щодо того, щоб спростити питання звільнення та найму на держслужбу".

Деталі: Так Нефьодов прокоментував можливість звільнення голів низки регіональних митниць.

За його словами, зміни до закону про держслужбу необхідні для оновлення реформованої митної служби. Адже зараз цей закон не дозволяє легко брати на роботу і звільняти співробітників, які у будь-який момент можуть "піти на лікарняний і де-факто перебувати там вічно".

За словами Нефьодова, до теперішнього часу позбувся посади лише один із керівників митниць, звільнення яких вимагав президент Володимир Зеленський. Це голова Львівської митниці.

Нагадаємо:

  • 6 липня на нараді митників на КПП "Ужгород" Зеленський закликав керівників Волинської, Закарпатської, Чернівецької і Львівської митниць написати заяви про звільнення.

Теми: ЗеленськийОфіс президентазаконодавствозвільнення
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Усі новини...
Зеленський
Зеленський і Байден почали зустріч у Вільнюсі
Зеленський: Рада Україна-НАТО буде інструментом інтеграції, а не партнерства
Вільнюс – це перемога. Бухарест був поразкою
Останні новини
19:39
Росіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків
19:31
Собор Паризької Богоматері матиме унікальну протипожежну систему
19:09
Новий прем’єр Польщі може вранці зустрітися з Зеленським
19:07
"Київстар" офіційно оголосив про відновлення зв'язку: абонентам обіцяють компенсації
19:03
Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації
19:00
Що відбувається з мозком через недосипання, і як полегшити свій стан
18:53
"Добре, якби він його вбив": Кадиров знову похвалив сина за побиття людини
18:50
E3, яка була найбільшою ігровою виставкою світу, офіційно закрили
18:43
Росія скерувала на Нікополь дрон-камікадзе та обстріляла з артилерії, є поранена
18:40
OLX став четвертим партнером Міноборони в проєкті рекрутингу
Усі новини...
Реклама: