ОП хочет упростить увольнение госслужащих – Нефедов

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на главу Государственной таможенной службы Максима Нефедова

Офис президента готовит законопроект об упрощении процедуры трудоустройства и увольнения государственных служащих.

Прямая речь: "Сейчас мы разработали совместно с Офисом президента законопроект (я надеюсь, что он будет внесен как первоочередной) о том, чтобы упростить вопрос увольнения и найма на госслужбу".

Детали: Так Нефедов прокомментировал возможность увольнения глав ряда региональных таможен.

По его словам, изменения в закон о госслужбе необходимы для обновления реформированной таможенной службы. Ведь сейчас этот закон не позволяет легко брать на работу и увольнять сотрудников, которые в любой момент могут "уйти на больничный и де-факто находиться там вечно".

По словам Нефедова, до настоящего момента лишился должности только один из руководителей таможен, освобождения которых требовал президент Владимир Зеленский. Это - начальник Львовской таможни.

Напомним: