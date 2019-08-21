Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ОП хочет упростить увольнение госслужащих – Нефедов

Среда, 21 августа 2019, 02:30
ОП хочет упростить увольнение госслужащих – Нефедов

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на главу Государственной таможенной службы Максима Нефедова

Офис президента готовит законопроект об упрощении процедуры трудоустройства и увольнения государственных служащих.

Прямая речь: "Сейчас мы разработали совместно с Офисом президента законопроект (я надеюсь, что он будет внесен как первоочередной) о том, чтобы упростить вопрос увольнения и найма на госслужбу".

Детали: Так Нефедов прокомментировал возможность увольнения глав ряда региональных таможен.

По его словам, изменения в закон о госслужбе необходимы для обновления реформированной таможенной службы. Ведь сейчас этот закон не позволяет легко брать на работу и увольнять сотрудников, которые в любой момент могут "уйти на больничный и де-факто находиться там вечно".

По словам Нефедова, до настоящего момента лишился должности только один из руководителей таможен, освобождения которых требовал президент Владимир Зеленский. Это - начальник Львовской таможни.

Напомним:

  • 6 июля на совещании таможенников на КПП "Ужгород" Зеленский призвал руководителей Волынской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской таможен написать заявления об увольнении.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийОфис президентазаконодательствоувольнение
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
Зеленский
Зеленский во Львове принял участие в молебне за Украину
За 500 дней полномасштабной войны 298 украинцам и украинкам присвоено звание Героя Украины – Зеленский
Зеленский назначил нового командующего Нацгвардии
Последние новости
09:51
Американец погиб от рук боевиков ХАМАС, Байден отреагировал
09:35
Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев
09:18
Перед праздниками более 4 тысяч грузовиков стоят на границе в Польшей
09:04
Посол Германии в Москве: Путин не желает вести переговоры
08:50
По всему Херсону не курсируют троллейбусы после ночных обстрелов
08:37
В Литве 52 тысячи украинцев имеют статус временной защиты
08:23
Еще шестеро гражданских ранены из-за обстрелов РФ на Херсонщине
08:04
За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 17 танков и три самолета - Генштаб
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
Все новости...
Реклама: