В Італії президент прийняв відставку прем’єра

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Середа, 21 серпня 2019, 03:10

Джерело: Радіо Свобода із посиланням на офіс президента

Президент Італії Серджо Маттарелла прийняв відставку прем’єр-міністра Джузеппе Конте.

Деталі: 21 серпня Маттарелла почне консультації з лідерами партій щодо вирішення політичної кризи.

При цьому президент попросив Конте і його уряд виконувати обов’язки доти, поки триватимуть політичні консультації.

На консультаціях Маттарелла має намір з’ясувати, чи є політична воля для формування нового уряду, і якщо ні, то розпустити парламент і призначити дострокові вибори, на три з половиною роки раніше від запланованих чергових виборів.

Передісторія:

  • Прем'єр Італії оголосив про відставку, звинувативши керівника ультраправої партії "Ліга" Маттео Сальвіні у прагненні спровокувати дострокові вибори, піддаючи небезпеці заплановані реформи.

Читайте також: "Напіврозпад коаліції: чому італійські популісти не поспішають йти на дострокові вибори".

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Теми: Італія президент прем'єр звільнення


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