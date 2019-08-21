В Италии президент принял отставку премьера

Источник: Радио Свобода со ссылкой на офис президента

Президент Италии Серджо Маттарелла принял отставку премьер-министра Джузеппе Конте.

Детали: 21 августа Маттарелла начнет консультации с лидерами партий по решению политического кризиса.

При этом президент попросил Конте и его правительство исполнять обязанности до тех пор, пока будут продолжаться политические консультации.

На консультациях Маттарелла намерен выяснить, есть ли политическая воля для формирования нового правительства, и если нет, то распустить парламент и назначить досрочные выборы, на три с половиной года раньше запланированных очередных выборов.

Предыстория:

Премьер Италии объявил об отставке, обвинив руководителя ультраправой партии "Лига" Маттео Сальвини в стремлении спровоцировать досрочные выборы, подвергая опасности запланированные реформы.

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