До боротьби зі спалахом африканської чуми свиней залучили Нацгвардію

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Середа, 21 серпня 2019, 03:54

Джерело: сайт Національної гвардії України

Поблизу села Кавське Стрийського району Львівської області 16 серпня було зафіксовано падіж худоби через збудник африканської чуми свиней. Щоб не допустити розповсюдження епідемії, з 19 серпня на ветеринарно-поліцейські пости залучили нацгвардійців.

Деталі: Гвардійці несуть службу на постах, що облаштовані при в’їзді до епізоотичного осередку. Разом з ними цілодобово чергують поліцейські та працівники управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини.

У Львівській обласній державній адміністрації в ніч на 17 серпня відбулось засідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії під керівництвом голови Маркіяна Мальського, на якому було вирішено оголосити карантин терміном на 40 днів у 3 км зоні довкола спалаху та введено в дію план протиепізоотичних заходів на території спалаху.

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Теми: епідемія Нацгвардія Львівщина


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