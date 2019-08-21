К борьбе со вспышкой африканской чумы свиней привлекли Нацгвардию

Источник: сайт Национальной гвардии Украины

Вблизи села Кавское Стрыйского района Львовской области 16 августа был зафиксирован падеж скота из-за возбудителя африканской чумы свиней. Чтобы не допустить распространения эпидемии, с 19 августа на ветеринарно-полицейские посты привлекли нацгвардейцев.

Детали: Гвардейцы несут службу на постах, которые обустроены при въезде в эпизоотический очаг. Вместе с ними круглосуточно дежурят полицейские и сотрудники управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины.

Во Львовской областной государственной администрации в ночь на 17 августа состоялось заседание государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии под руководством председателя Маркияна Мальского, на котором было решено объявить карантин сроком на 40 дней в 3 км зоне вокруг вспышки и введен в действие план противоэпизоотических мероприятий.