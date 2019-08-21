Голова МЗС Німеччини про Донбас: Потрібен прямий та відкритий діалог
Міністр закордонних справ Німеччини Гейко Маас має "принципово різні позиції з Росією щодо багатьох питань", але виступає за діалог.
Таку заяву він зробив 21 серпня у Берліні перед від’їздом до Москви, передає "Радіо Свобода".
У Москві Маас має зустрітися з головою російського МЗС Сергієм Лавровим.
Голова МЗС Німеччини закликав Москву відігравати конструктивну роль у відновленні мирних переговорів в Україні, де протягом п’яти років триває російська агресія.
"Ми сподіваємося на світло в кінці тунелю, коли йдеться про питання припинення вогню, відведення сил та імплементацію Мінських угод. Зараз всі сторони повинні продемонструвати готовність для діалогу та дій, інакше люди й надалі будуть гинути в цьому конфлікті", – заявив Маас, говорячи про режим тиші на Донбасі.
"Нам потрібен прямий та відкритий діалог", – вважає він.
Нагадаємо:
- Президент Франції Емманюель Макрон, який 19 серпня приймав у своїй літній резиденції президента Росії Володимира Путіна, заявив, що сподівається домовитися з Путіним про саміт у "нормандському форматі" вже найближчими тижнями.
- Останній саміт "нормандської четвірки" відбувся в Берліні 19 жовтня 2016 року.
- Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом іще на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 800 до 13 тисяч людей, із яких було 3 320 цивільних, 4 тисячі українських бійців і 5,5 тисяч представників російських гібридних збройних формувань.
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