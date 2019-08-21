Голова МЗС Німеччини про Донбас: Потрібен прямий та відкритий діалог

Міністр закордонних справ Німеччини Гейко Маас має "принципово різні позиції з Росією щодо багатьох питань", але виступає за діалог.

Таку заяву він зробив 21 серпня у Берліні перед від’їздом до Москви, передає "Радіо Свобода".

У Москві Маас має зустрітися з головою російського МЗС Сергієм Лавровим.

Голова МЗС Німеччини закликав Москву відігравати конструктивну роль у відновленні мирних переговорів в Україні, де протягом п’яти років триває російська агресія.

"Ми сподіваємося на світло в кінці тунелю, коли йдеться про питання припинення вогню, відведення сил та імплементацію Мінських угод. Зараз всі сторони повинні продемонструвати готовність для діалогу та дій, інакше люди й надалі будуть гинути в цьому конфлікті", – заявив Маас, говорячи про режим тиші на Донбасі.

"Нам потрібен прямий та відкритий діалог", – вважає він.

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