Глава МИД Германии о Донбассе: Нужен прямой и открытый диалог
Министр иностранных дел Германии Гейко Маас имеет "принципиально разные позиции с Россией по многим вопросам", но выступает за диалог.
Такое заявление он сделал 21 августа в Берлине перед отъездом в Москву, передает "Радио Свобода".
В Москве Маас должен встретиться с главой российского МИД Сергеем Лавровым.
Глава МИД Германии призвал Москву играть конструктивную роль в восстановлении мирных переговоров в Украине, где уже 5 лет продолжается российская агрессия.
"Мы надеемся на свет в конце туннеля, когда речь идет о вопросах прекращения огня, отвода сил и имплементацию Минских соглашений. Сейчас все стороны должны продемонстрировать готовность к диалогу и действий, иначе люди и дальше будут погибать в этом конфликте", – заявил Маас, говоря о режиме тишины на Донбассе.
"Нам нужен прямой и открытый диалог", – считает он.
Напомним:
- Президент Франции Эммануэль Макрон, который 19 августа принимал в своей летней резиденции президента России Владимира Путина, заявил, что надеется договориться с Путиным о саммите в "нормандском формате" уже в ближайшие недели.
- Последний саммит "нормандской четверки" состоялся в Берлине 19 октября 2016 года.
- В результате российской гибридной агрессии на востоке Украины с апреля 2014 года, по оценкам ООН состоянию еще на 31 декабря 2018 года, погибли от 12 800 до 13 000 человек, из которых было 3320 гражданских, 4000 украинских бойцов и 5500 представителей российских гибридных вооруженных формирований.
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