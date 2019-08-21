Глава МИД Германии о Донбассе: Нужен прямой и открытый диалог

965 просмотров
Среда, 21 августа 2019, 09:05

Министр иностранных дел Германии Гейко Маас имеет "принципиально разные позиции с Россией по многим вопросам", но выступает за диалог.

Такое заявление он сделал 21 августа в Берлине перед отъездом в Москву, передает "Радио Свобода".

В Москве Маас должен встретиться с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

Глава МИД Германии призвал Москву играть конструктивную роль в восстановлении мирных переговоров в Украине, где уже 5 лет продолжается российская агрессия.

"Мы надеемся на свет в конце туннеля, когда речь идет о вопросах прекращения огня, отвода сил и имплементацию Минских соглашений. Сейчас все стороны должны продемонстрировать готовность к диалогу и действий, иначе люди и дальше будут погибать в этом конфликте", – заявил Маас, говоря о режиме тишины на Донбассе.

"Нам нужен прямой и открытый диалог", – считает он.

Напомним:

  • Президент Франции Эммануэль Макрон, который 19 августа принимал в своей летней резиденции президента России Владимира Путина, заявил, что надеется договориться с Путиным о саммите в "нормандском формате" уже в ближайшие недели.
  • Последний саммит "нормандской четверки" состоялся в Берлине 19 октября 2016 года.
  • В результате российской гибридной агрессии на востоке Украины с апреля 2014 года, по оценкам ООН состоянию еще на 31 декабря 2018 года, погибли от 12 800 до 13 000 человек, из которых было 3320 гражданских, 4000 украинских бойцов и 5500 представителей российских гибридных вооруженных формирований.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Донбасс война Германия Росcия


powered by lun.ua
Материалы по теме
Боевики 20 августа обстреляли 7 позиций ОС – одного бойца ранили 21 августа 2019, 08:22
Кремль размыто говорит о встрече Путина с Зеленским и "нормандской четверки" 20 августа 2019, 15:25
Почему Украина должна ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда 20 августа 2019, 15:00
Все новости
Главные новости
Трамп отменил визит в Данию, потому что та не хочет продавать Гренландию
ОП хочет упростить увольнение госслужащих – Нефедов
Пять известных политзаключенных могут быть в одном СИЗО с моряками
ВСП отказался отстранить скандального судью Вовка
Все новости
тест

То, что вы знаете о вакцинации – правда или миф?

Образование

Как учить английский так, чтобы изучить

holiday

Чем полезно море и как на нем отдыхать

Поиск по сайту
Архив
Весь архів