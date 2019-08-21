У Станично-Луганському районі знайшли сховок зброї бойовика

Джерело: штаб ООС, СБУ.

В одному зі селищ Станично-Луганського району Луганської області виявили схрон із боєприпасами та зброєю.

Деталі: Схованка була неподалік від лісосмуги – судячи з фотографії штабу операції Об'єднаних сил, біля Нижньотеплого.

Співробітники Служби безпеки України та Національної поліції вилучили з неї три ручні протитанкові гранатомети, протипіхотну міну МОН-50, два заряди до міномета калібру 120 мм, три гранати РПГ-22.

Також виявлено дев’ятнадцять корпусів гранат РГД, РГ-42 та Ф1, три запали для ручних гранат, 3240 патронів калібру 5,45 мм та майже сімсот – калібру 7,62 мм.

За оперативною інформацією, схованку обладнав у 2014 році учасник незаконних збройних формувань, який переховується на окупованій території Луганщини, тоді як Україна розшукує його за створення незаконних воєнізованих або збройних формувань (ст. 260 ККУ).

У межах відкритого кримінального провадження за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.