В Станично-Луганском районе нашли тайник оружия боевика

Источник: штаб ООС, СБУ.

В одном из поселков Станично-Луганского района Луганской области обнаружили схрон с боеприпасами и оружием.

Детали: Тайник был недалеко от лесополосы – судя по фотографии штаба операции Объединенных сил, у Нижнетеплого.

Сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции изъяли из него три ручных противотанковых гранатомета, противопехотную мину МОН-50, два заряда к миномету калибра 120 мм, три гранаты РПГ-22.

Также обнаружены девятнадцать корпусов гранат РГД, РГ-42 и Ф1, три запала для ручных гранат, 3240 патронов калибра 5,45 мм и почти семьсот – калибра 7,62 мм.

По оперативной информации, тайник оборудовал в 2014 году участником незаконных вооруженных формирований, который скрывается на оккупированной территории Луганщины, тогда как Украина разыскивает его за создание незаконных военизированных или вооруженных формирований (ст. 260 УК).

В рамках открытого уголовного производства по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.