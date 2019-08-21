В Станично-Луганском районе нашли тайник оружия боевика

1661 просмотр
Среда, 21 августа 2019, 09:36

Источник: штаб ООС, СБУ.

В одном из поселков Станично-Луганского района Луганской области обнаружили схрон с боеприпасами и оружием.

Детали: Тайник был недалеко от лесополосы – судя по фотографии штаба операции Объединенных сил, у Нижнетеплого.

Сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции изъяли из него три ручных противотанковых гранатомета, противопехотную мину МОН-50, два заряда к миномету калибра 120 мм, три гранаты РПГ-22.

Также обнаружены девятнадцать корпусов гранат РГД, РГ-42 и Ф1, три запала для ручных гранат, 3240 патронов калибра 5,45 мм и почти семьсот – калибра 7,62 мм.

 
 
 
 
 

По оперативной информации, тайник оборудовал в 2014 году участником незаконных вооруженных формирований, который скрывается на оккупированной территории Луганщины, тогда как Украина разыскивает его за создание незаконных военизированных или вооруженных формирований (ст. 260 УК).

 

В рамках открытого уголовного производства по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Донбасс Луганская область оружие


powered by lun.ua
Материалы по теме
Глава МИД Германии о Донбассе: Нужен прямой и открытый диалог 21 августа 2019, 09:05
Боевики 20 августа обстреляли 7 позиций ОС – одного бойца ранили 21 августа 2019, 08:22
Кремль размыто говорит о встрече Путина с Зеленским и "нормандской четверки" 20 августа 2019, 15:25
Все новости
Главные новости
Десантно-штурмовые войска - с новым руководителем вместо избранного в Раду Забродского
Трамп отменил визит в Данию, потому что та не хочет продавать Гренландию
ОП хочет упростить увольнение госслужащих – Нефедов
Пять известных политзаключенных могут быть в одном СИЗО с моряками
Все новости
советы

26 минут и с кофе: как спать днем, чтобы просыпаться бодрым

Фото

Как выглядят привычные вещи под микроскопом

мандри

10 мест Львова, свободных от туристической толпы

Поиск по сайту
Архив
Весь архів