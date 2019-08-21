В РФ запропонували розширити формат G7 до G10

Глава міжнародного комітету Ради Федерації РФ Константин Косачов запропонував розширити "Велику сімку" (G7), додавши в неї Росію, Індію і Китай.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс".

"На мій погляд, повернення Росії в "сімку" мало б сенс тільки в тому випадку, якщо вдасться уникнути пастки "сім проти одного". А для цього необхідно поглянути на ситуацію ширше. Що якщо запропонувати подумати про більш рішучу модернізацію даного формату за рахунок приєднання до нього також наших китайських та індійських партнерів?"- зазначив Косачов.

На думку сенатора, з урахуванням масштабів економік і впливу на світову політику Китай та Індію варто підключити до цього формату, але ці країни, на відміну від Росії, в G7 ніколи й не запрошували.

Як повідомлялося, президенти США і Франції у телефонній розмові у вівторок домовилися, що вони хочуть запросити Росію до участі у саміті країн "Великої сімки" в 2020 році.

Росію вигнали з групи держав через анексію українського Криму в 2014 році.

Під час зустрічі Макрона і Путіна в понеділок президент Франції заявив, що повернення до формату G8 і "реанімації" відносин між Росією та ЄС залежить від прогресу у врегулюванні "української кризи".