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В РФ предложили расширить формат G7 до G10

Среда, 21 августа 2019, 10:41

Глава международного комитета Совета Федерации РФ Константин Косачев предложил расширить "Большую семерку" (G7), добавив в нее Россию, Индию и Китай.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс".

"На мой взгляд, возвращения России в "семерку" имело бы смысл только в том случае, если удастся избежать ловушки "семь против одного". А для этого необходимо взглянуть на ситуацию шире. Что если предложить подумать о более решительную модернизацию данного формата за счет присоединения к нему также наших китайских и индийских партнеров?"- отметил Косачев.

По мнению сенатора, с учетом масштабов экономик и влияния на мировую политику Китай и Индию стоит подключить к этому формату, но эти страны, в отличие от России, в G7 никогда и не приглашали.

Как сообщалось, президенты США и Франции в телефонном разговоре во вторник договорились, что они хотят пригласить Россию к участию в саммите стран "Большой семерки" в 2020 году.

Россию выгнали из группы государств за аннексию украинского Крыма в 2014 году.

Во время встречи Макрона и Путина в понедельник президент Франции заявил, что возвращение к формату G8 и "реанимации" отношений между Россией и ЕС зависит от прогресса в урегулировании "украинского кризиса".

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