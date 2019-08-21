Водій-порушник на "Jаguar" протягнув по дорозі поліцейського

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Середа, 21 серпня 2019, 12:03

Джерело: сайт Національної поліції

У Дніпрі водій автомобіля "Jaguar S-Type" протягнув по дорозі поліцейського, який зупинив його за порушення правил дорожнього руху.

Дослівно: "Під час спілкування з поліцейським чоловік різко почав рух та протягнув за собою патрульного, який тримався за водійські двері. У результаті співробітник поліції отримав численні забої".

Деталі: Водія, який порушив ПДР, зупинили на проспекті слобожанського Слобожанського близько 1:30 20 серпня. Під час спілкування з патрульним водій почав рух і чималий відрізок дороги тягнув поліцейського за собою. Після скоєння правопорушення втік з місця злочину.  

Поліція ввела оперативний план "Перехват", в результаті якого затримала 37-річного порушника.

Водію загрожує до 3 років в’язниці за погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу (ч. 1 ст. 345 ККУ).

Українська правда

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Теми: поліція Дніпро


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