Водитель-нарушитель на "Jаguar" протянул по дороге полицейского

Источник: сайт Национальной полиции

В Днепре водитель автомобиля "Jaguar S-Type" протянул по дороге полицейского, который остановил его за нарушение правил дорожного движения.

Дословно: "Во время общения с полицейским мужчина резко начал движение и протянул за собой патрульного, который держался за водительскую дверь. В результате сотрудник полиции получил многочисленные ушибы".

Детали: Водителя, который нарушил ПДД, остановили на проспекте Слобожанского около 1:30 20 августа. Во время общения с патрульным водитель начал движение и немалый отрезок дороги тянул полицейского за собой. После совершения правонарушения скрылся с места преступления.

Полиция ввела оперативный план "Перехват", в результате которого задержала 37-летнего нарушителя.

Водителю грозит до 3 лет тюрьмы за угрозу или насилие относительно работника правоохранительного органа (ч. 1 ст. 345 УК).