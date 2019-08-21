Буде вітряно: Україна опиниться в зоні боротьби антициклону Corina

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Середа, 21 серпня 2019, 12:16

Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталі Діденко

Україна 22 серпня опиниться у зоні боротьби антициклону Corina, тому в більшості областей очікується поривчастий вітер.

Дослівно: "Антициклон Corina та циклонічність десь аж поблизу Каспійського моря протистоять і це протистояння створює умови для сильного вітру.

 

Україна, як завжди, опиняється у цій зоні боротьби, і тому 22-го серпня в більшості наших областей очікується поривчастий, до сильного, вітер".

Деталі: За прогнозом Діденко, спека у четвер триватиме на Півдні, Сході та в більшості центральних областей, +30+35 градусів.

 
Fb: Діденко

На Заході повітря у четвер стане значно свіжішим, +23+28 градусів. Також послабне спека у північних областях, завтра там очікується +25+29 градусів.

Синоптик зазначає, що дощів не буде, але окремі локальні опади можливі навколо Карпат та на північному сході.

 
Fb: Діденко

У Києві 22 серп6ня протягом дня передбачається +26+28 градусів. Сонячно, сухо.

Українська правда

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Теми: погода Україна


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