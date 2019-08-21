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Будет ветрено: Украина окажется в зоне борьбы антициклона Corina

Среда, 21 августа 2019, 12:16

Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко

Украина 22 августа окажется в зоне борьбы антициклона Corina, поэтому в большинстве областей ожидается порывистый ветер.

Дословно: "Антициклон Corina и циклоничнисть где-то вблизи Каспийского моря противостоят и это противостояние создает условия для сильного ветра.

 

Украина, как всегда, оказывается в этой зоне борьбы, и поэтому 22 августа в большинстве наших областей ожидается порывистый, до сильного, ветер".

Детали: По прогнозу Диденко, жара в четверг продлится на Юге, Востоке и в большинстве центральных областей, +30+35 градусов.

 
FB: Диденко

На Западе воздуха в четверг станет значительно свежее, +23+28 градусов. Также ослабнет жара в северных областях, завтра там ожидается +25+29 градусов.

Синоптик отмечает, что дождей не будет, но отдельные локальные осадки возможны вокруг Карпат и на северо-востоке.

 
FB: Диденко

В Киеве 22 апреля в течение дня ожидается +26+28 градусов. Солнечно, сухо.

Украинская правда
Темы: погодаУкраина
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