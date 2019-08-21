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Соціологи кажуть, що патріотів стало більше

Середа, 21 серпня 2019, 15:03

Джерело: опитування соціологічної групи "Рейтинг" 7-12 серпня

Результати дослідження соціологічної групи "Рейтинг" свідчать про те, що з 2010 року вдвічі зріс відсоток тих, хто безмовно вважає себе патріотом України.

Дослівно: "Патріотами своєї країни вважають себе 83% громадян України (майже стільки ж як і у 2018). Тільки 11% мають протилежну думку, ще 6% не змогли відповісти.

Цьогоріч у порівнянні із попередніми дослідженнями зафіксовано найбільшу кількість тих, хто обрав однозначну відповідь на це питання (60%)".

Деталі: В Україні загалом побільшало патріотично налаштованих громадян – 83%.

 

Також у серпні 2019 робу було зафіксовано найбільшу кількість тих, хто підтримав би проголошення незалежності України – 82% (у 2012 році таких було 62%).

Крім того, майже 60% населення відвідують масові заходи на День Незалежності: 25% - відвідують кожен рік, 34% - відвідують, але не щороку. Взагалі не відвідують такі заходи 36%. Лише 5% зазначили, що не святкують День Незалежності.

Повідомляється, що зріс відсоток тих, хто ідентифікує себе в першу чергу громадянином України – 65%. Водночас, 8% ідентифікують себе як радянську людину, 7% - як європейця, ще 6% - громадянин світу.

Опитування проводилося з 7 по 12 серпня 2019 року серед 2000 респондентів віком від 18 років. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.

У коментарі "Українській правді" повідомили, що дослідження не проводилося на окупованій території Донецької і Луганської областей і в Автономній республіці Крим.

Українська правда
Теми: соціологіяопитуванняУкраїнаДень Незалежності
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