Социологи говорят, что патриотов стало больше

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Среда, 21 августа 2019, 15:03

Источник: опрос социологической группы "Рейтинг" 7-12 августа

Результаты исследования социологической группы "Рейтинг" свидетельствуют о том, что с 2010 года вдвое вырос процент, кто безусловно считает себя патриотом Украины.

Дословно: "Патриотами своей страны считают себя 83% граждан Украины (почти столько же как и в 2018 году). Только 11% имеют противоположное мнение, еще 6% затруднились ответить.

В этом году по сравнению с предыдущими исследованиями зафиксировано наибольшее количество тех, кто выбрал однозначный ответ на этот вопрос (60%)".

Детали: В Украине в целом увеличилось патриотически настроенных граждан - 83%.

 

Также в августе 2019 робу было зафиксировано наибольшее количество тех, кто поддержал провозглашение независимости Украины - 82% (в 2012 году таких было 62%).

Кроме того, почти 60% населения посещают массовые мероприятия на День Независимости: 25% - посещают каждый год, 34% - посещают, но не каждый год. Вообще не посещают такие мероприятия 36%. Лишь 5% отметили, что не празднуют День Независимости.

Сообщается, что вырос процент тех, кто идентифицирует себя в первую очередь гражданином Украины - 65%. В то же время, 8% идентифицируют себя как советского человека, 7% - как европейца, еще 6% - гражданин мира.

Опрос проводился с 7 по 12 августа 2019 среди 2000 респондентов в возрасте от 18 лет. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

В комментарии "Украинской правде" сообщили, что исследование не проводилось на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей и Автономной республике Крым.

Украинская правда

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Темы: социология опрос Украина День Независимости


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