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Зеленський в перший день Ради хоче дати "євробляхерам" ще три місяці

Середа, 21 серпня 2019, 19:15

Джерело: сайт президента

Президент Володимир Зеленський внесе до Верховної Ради законопроект про відтермінування штрафів за нерозмитнені автомобілі і розраховує, що депутати розглянуть його на першому засіданні.

Пряма мова заступника керівника Офісу президента Руслана Рябошапки: "Законопроект буде внесений для розгляду на першому ж засіданні парламенту нового скликання. Верховна Рада має підтримати законопроект, і штрафні санкції будуть відтерміновані".

Деталі: З 22 серпня за перевищення терміну перебування в Україні нерозмитненого автомобілю каратимуть штрафом до 170 тисяч гривень або конфіскацією транспортного засобу за рішенням суду.

Законопроект Зеленського відтерміновує норму покарання на три місяці. За цей час робоча група в парламенті напрацює зміни до законопроекту з урахуванням пропозицій автомобілістів і встановить пропорційні штрафи.

Що було раніше: 17 липня Зеленський просив Раду VIII розглянути законопроект, який відкладе на 90 днів застосування штрафних санкцій до тих, хто не встигне у встановлений термін розмитнити авто на європейських номерах.

Рада на чолі зі спікером Андрієм Парубієм Зеленському відмовила.

21 серпня відбулася нарада за участю автомобілістів, заступника глави ОП Руслана Рябошапки, голови Державної митної служби Максима Нефьодова та нардепа Владислава Криклія. Останнього партія "Слуга Народу" делегує на посаду глави транспортного комітету Верховної Ради.

На нараді водії "висловили занепокоєння" стосовно жорстких штрафних санкцій.

Передісторія:

  • 25 листопада 2018 року набули чинності два закони, які легалізують завезені з порушенням митного і податкового законодавства авто на єврономерах.
  • З 25 листопада 2018 року по 19 лютого 2019 року митниці ДФС оформили майже 195,2 тисячі транспортних засобів. За них власники сплатили понад 12 мільярдів гривень платежів.
  • Мінфін вирішив не продовжувати період розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації зі знижкою у 50%.
  • Після 22 лютого власники авто мали платити за оформлення повну ставку акцизу.
  • До 24 травня водії могли розмитнити авто без санкцій, але й без знижки. Далі власників мали або штрафувати на 170 тис грн, або конфісковувати транспортні засоби.
  • У травні Рада відклала запровадження штрафів за євробляхи до 24 серпня.

Українська правда
Теми: автоЗеленськийВерховна Рада
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