Зеленский в первый день Рады хочет дать "евробляхерам" еще три месяца

Источник: сайт президента

Президент Владимир Зеленский внесет в Верховную Раду законопроект об отсрочке штрафов за нерастаможенные автомобили и рассчитывает, что депутаты рассмотрят его на первом заседании.

Прямая речь заместителя руководителя Офиса президента Руслана Рябошапки: "Законопроект будет внесен для рассмотрения на первом же заседании парламента нового созыва. Верховная Рада должна поддержать законопроект, и штрафные санкции будут отсрочены".

Детали: С 22 августа превышение срока пребывания в Украине нерастаможенного автомобиля будет караться штрафом до 170 тыс. грн или конфискацией транспортного средства по решению суда.

Законопроект Зеленского откладывает вступление в силу нормы наказания на три месяца. За это время рабочая группа в парламенте разработает изменения в проект закона с учетом предложений автомобилистов и установит пропорциональные штрафы.

Что было раньше: 17 июля Зеленский просил Раду VIII созыва рассмотреть законопроект, который отложит на 90 дней применение штрафных санкций к тем, кто не успел в установленный срок растаможить авто на европейских номерах.

Рада во главе со спикером Андреем Парубием Зеленскому отказала.

21 августа состоялось совещание с участием автомобилистов, заместителя главы ОП Руслана Рябошапки, председателя Государственной таможенной службы Максима Нефедова и нардепа Владислава Криклия. Последнего партия "Слуга народа" делегирует на должность главы транспортного комитета Верховной Рады.

На совещании водители "выразили обеспокоенность" относительно жестких штрафных санкций.

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