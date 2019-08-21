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Зеленский в первый день Рады хочет дать "евробляхерам" еще три месяца

Среда, 21 августа 2019, 19:15

Источник: сайт президента 

Президент Владимир Зеленский внесет в Верховную Раду законопроект об отсрочке штрафов за нерастаможенные автомобили и рассчитывает, что депутаты рассмотрят его на первом заседании.

Прямая речь заместителя руководителя Офиса президента Руслана Рябошапки: "Законопроект будет внесен для рассмотрения на первом же заседании парламента нового созыва. Верховная Рада должна поддержать законопроект, и штрафные санкции будут отсрочены". 

Детали: С 22 августа превышение срока пребывания в Украине нерастаможенного автомобиля будет караться штрафом до 170 тыс. грн или конфискацией транспортного средства по решению суда.

Законопроект Зеленского откладывает вступление в силу нормы наказания на три месяца. За это время рабочая группа в парламенте разработает изменения в проект закона с учетом предложений автомобилистов и установит пропорциональные штрафы. 

Что было раньше: 17 июля Зеленский просил Раду VIII созыва рассмотреть законопроект, который отложит на 90 дней применение штрафных санкций к тем, кто не успел в установленный срок растаможить авто на европейских номерах. 

Рада во главе со спикером Андреем Парубием Зеленскому отказала.

21 августа состоялось совещание с участием автомобилистов, заместителя главы ОП Руслана Рябошапки, председателя Государственной таможенной службы Максима Нефедова и нардепа Владислава Криклия. Последнего партия "Слуга народа" делегирует на должность главы транспортного комитета Верховной Рады.

На совещании водители "выразили обеспокоенность" относительно жестких штрафных санкций.

Предыстория:

  • 25 ноября 2018 года вступили в силу два закона, которые легализуют завезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства авто на еврономерах.
  • С 25 ноября 2018 года по 19 февраля 2019 года таможни ГФС оформили почти 195,2 тысячи транспортных средств. За них владельцы заплатили более 12 миллиардов гривен сбора.
  • Минфин решил не продолжать период растаможки автомобилей на иностранной регистрации со скидкой в 50%.
  • После 22 февраля 2019 года владельцы авто должны были платить за оформление полную ставку акциза.
  • До 24 мая 2019 года водители могли растаможить авто без санкций, но и без скидки. Далее владельцев должны были либо штрафовать на 170 тыс грн или конфисковывать транспортные средства.
  • В мае Рада отложила введение штрафов за евробляхи до 24 августа.

Украинская правда
Темы: автоЗеленскийВерховная Рада
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