Зеленский в первый день Рады хочет дать "евробляхерам" еще три месяца
Источник: сайт президента
Президент Владимир Зеленский внесет в Верховную Раду законопроект об отсрочке штрафов за нерастаможенные автомобили и рассчитывает, что депутаты рассмотрят его на первом заседании.
Прямая речь заместителя руководителя Офиса президента Руслана Рябошапки: "Законопроект будет внесен для рассмотрения на первом же заседании парламента нового созыва. Верховная Рада должна поддержать законопроект, и штрафные санкции будут отсрочены".
Детали: С 22 августа превышение срока пребывания в Украине нерастаможенного автомобиля будет караться штрафом до 170 тыс. грн или конфискацией транспортного средства по решению суда.
Законопроект Зеленского откладывает вступление в силу нормы наказания на три месяца. За это время рабочая группа в парламенте разработает изменения в проект закона с учетом предложений автомобилистов и установит пропорциональные штрафы.
Что было раньше: 17 июля Зеленский просил Раду VIII созыва рассмотреть законопроект, который отложит на 90 дней применение штрафных санкций к тем, кто не успел в установленный срок растаможить авто на европейских номерах.
Рада во главе со спикером Андреем Парубием Зеленскому отказала.
21 августа состоялось совещание с участием автомобилистов, заместителя главы ОП Руслана Рябошапки, председателя Государственной таможенной службы Максима Нефедова и нардепа Владислава Криклия. Последнего партия "Слуга народа" делегирует на должность главы транспортного комитета Верховной Рады.
На совещании водители "выразили обеспокоенность" относительно жестких штрафных санкций.
Предыстория:
- 25 ноября 2018 года вступили в силу два закона, которые легализуют завезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства авто на еврономерах.
- С 25 ноября 2018 года по 19 февраля 2019 года таможни ГФС оформили почти 195,2 тысячи транспортных средств. За них владельцы заплатили более 12 миллиардов гривен сбора.
- Минфин решил не продолжать период растаможки автомобилей на иностранной регистрации со скидкой в 50%.
- После 22 февраля 2019 года владельцы авто должны были платить за оформление полную ставку акциза.
- До 24 мая 2019 года водители могли растаможить авто без санкций, но и без скидки. Далее владельцев должны были либо штрафовать на 170 тыс грн или конфисковывать транспортные средства.
- В мае Рада отложила введение штрафов за евробляхи до 24 августа.