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Путін не бачить себе через 5 років

Середа, 21 серпня 2019, 20:37

Джерело: Володимир Путін 

Під час візиту у Фінляндію у президента Росії Володимира Путіна запитали, на якій позиції він бачить себе через п'ять років.

Пряма мова: "Це (нерозбірливо - ред.) 2024 року, то про це рано говорити. Зараз іще тільки 2019-й".

Що було раніше: 21 серпня Путін зустрівся з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо. Сторони зокрема обговорили Україну

Фінський лідер також зазначив, що Гельсінкі сприяла рішенню повернути Росію в ПАРЄ.

Путін заявив, що 21 серпня завершився процес побудови трубопроводу "Північний потік-2" у фінській винятковій економічній зоні.

Українська правда
Теми: ПутінФінляндія
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