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Путин не видит себя через 5 лет

Среда, 21 августа 2019, 20:37

Источник: Владимир Путин

В ходе визита в Финляндию президенту России Владимиру Путину задали вопрос, на какой позиции он видит себя через пять лет.

Прямая речь: "Это (неразборчиво – ред.) 2024 года, то об этом рано говорить. Сейчас еще только 2019-й".

Что было ранее: 21 августа Путин встретился с президентом Финляндии Саули Ниинистьо. Стороны обсудили Украину.

Финский лидер также отметил, что Хельсинки способствовало решению вернуть Россию в ПАСЕ. 

Путин заявил, что 21 августа завершился процесс построения трубопровода "Северный поток-2" в финской исключительной экономической зоне.

Украинская правда
Темы: ПутинФинляндия
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