Путин не видит себя через 5 лет
Среда, 21 августа 2019, 20:37
Источник: Владимир Путин
В ходе визита в Финляндию президенту России Владимиру Путину задали вопрос, на какой позиции он видит себя через пять лет.
Прямая речь: "Это (неразборчиво – ред.) 2024 года, то об этом рано говорить. Сейчас еще только 2019-й".
Что было ранее: 21 августа Путин встретился с президентом Финляндии Саули Ниинистьо. Стороны обсудили Украину.
Финский лидер также отметил, что Хельсинки способствовало решению вернуть Россию в ПАСЕ.
Путин заявил, что 21 августа завершился процесс построения трубопровода "Северный поток-2" в финской исключительной экономической зоне.
Украинская правда