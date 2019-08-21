Путин не видит себя через 5 лет

Источник: Владимир Путин

В ходе визита в Финляндию президенту России Владимиру Путину задали вопрос, на какой позиции он видит себя через пять лет.

Прямая речь: "Это (неразборчиво – ред.) 2024 года, то об этом рано говорить. Сейчас еще только 2019-й".

Что было ранее: 21 августа Путин встретился с президентом Финляндии Саули Ниинистьо. Стороны обсудили Украину.

Финский лидер также отметил, что Хельсинки способствовало решению вернуть Россию в ПАСЕ.

Путин заявил, что 21 августа завершился процесс построения трубопровода "Северный поток-2" в финской исключительной экономической зоне.