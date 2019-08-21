Поліція Київщини затримала банду "робінгудів"

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Середа, 21 серпня 2019, 21:06

Джерело: поліція Київської області

Поліція затримала учасників озброєного угруповання, які грабували елітні помешкання жителів Київської області.

Деталі: Учасники банди зі зброєю нападали на приміські маєтки та, погрожуючи власникам фізичною розправою, виносили гроші, сейфи з коштовностями, дорогі речі.

 
 
 

Силовики затримали зловмисників одночасно в Києві, Вінниці та на Черкащині. Провели обшуки за місцем проживання, виявили та вилучили зброю, вибухівку та, частково, награбоване майно.

У затриманні взяли участь працівники Управління карного розшуку, спецпідрозділ КОРД, бійці полку поліції особливого призначення та слідчі-детективи.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 257 (бандитизм) Кримінального кодексу. Затриманим загрожує від п'яти до п'ятнадцяти років в’язниці.

Українська правда

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Теми: поліція Київська область


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