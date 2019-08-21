Полиция Киевской области задержала банду "робингудов"

Источник: полиция Киевской области

Полиция задержала участников вооруженной группировки, грабивших элитные частные дома в Киевской области.

Детали: Участники банды с оружием нападали на поместья пригорода и, угрожая владельцам физической расправой, выносили деньги, сейфы с драгоценностями, дорогие вещи.

Силовики задержали злоумышленников одновременно в Киеве, Виннице и Черкасской области. Провели обыски по месту жительства, обнаружили и изъяли оружие, взрывчатку и, частично, награбленное имущество.

В задержании участвовали сотрудники Управления уголовного розыска, спецподразделение КОРД, бойцы полка полиции особого назначения и следователи-детективы.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 257 (бандитизм) Уголовного кодекса. Задержанным грозит от 5 до 15 лет тюрьмы.