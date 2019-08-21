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Полиция Киевской области задержала банду "робингудов"

Среда, 21 августа 2019, 21:06
Полиция Киевской области задержала банду робингудов

Источник: полиция Киевской области 

Полиция задержала участников вооруженной группировки, грабивших элитные частные дома в Киевской области.

Детали: Участники банды с оружием нападали на поместья пригорода и, угрожая владельцам физической расправой, выносили деньги, сейфы с драгоценностями, дорогие вещи. 

 
 
 

Силовики задержали злоумышленников одновременно в Киеве, Виннице и Черкасской области. Провели обыски по месту жительства, обнаружили и изъяли оружие, взрывчатку и, частично, награбленное имущество. 

В задержании участвовали сотрудники Управления уголовного розыска, спецподразделение КОРД, бойцы полка полиции особого назначения и следователи-детективы. 

Полиция открыла уголовное производство по ст. 257 (бандитизм) Уголовного кодекса. Задержанным грозит от 5 до 15 лет тюрьмы.

Украинская правда
Темы: полицияКиевская область
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