На сайті Кремля з промови Макрона вилучили місця, де згадуються вибори
Джерело: "Російська служба BBC", сайт Кремля
З кремлівської стенограми спільної прес-конференції президентів Росії та Франції Володимира Путіна й Емманюеля Макрона прибрали всі висловлювання французького очільника, де згадуються вибори.
Деталі: На питання про протести в Москві Макрон відповів, що Франція разом з іншими країнами вирішили, що "свободи самовираження, думок, зібрань і вільного представництва на виборах мають поважатися нашими демократіями".
На сайті Кремля у відповіді Макрона залишилася тільки свободи слова, вираження й зібрань.
Макрон також заявив про занепокоєння через арешти в Москві і "здатність людей брати участь у вільних виборах".
У перекладі на сайті Кремля президент турбується про "арешти і блокування з боку правових органів".
Макрон також торкнувся порівняння протестів у Москві з протестами французьких "жовтих жилетів". Путін зазначив, що "ми би не хотіли, щоб події, пов'язані з так званими "жовтими жилетами", відбувалися в російській столиці".
Президент Франції пояснив, що не слід порівнювати московські протести з "жовтими жилетами". За його словами, "ті, хто протестував, були вільно представлені на виборах, вільно пішли на європейські вибори і підуть на муніципальні вибори". При цьому Макрон підкреслив, що хоче, щоб вони "вільно самовиражалися на виборах".
В російській транскрипції на сайті Кремля слова Макрона виглядають так: "Ви знаєте, що всі ці люди, які захотіли виставити свої кандидатури під час європейської виборчої кампанії, змогли представити свою кандидатуру, змогли це зробити вільно, без яких би то не було перешкод".
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