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На сайте Кремля из речи Макрона изъяли места, где упоминаются выборы

Среда, 21 августа 2019, 22:29

Источник: "Русская служба BBC", сайт Кремля

Из кремлевской стенограммы совместной пресс-конференции президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона убрали все высказывания французского президента, где упоминаются "выборы".

Детали: На вопрос о протестах в Москве Макрон ответил, что Франция вместе с  другими странами решили, что "свободы самовыражения, мнений, собраний и свободного представительства на выборах должны уважаться нашими демократиями".

На сайте Кремля в ответе Макрона осталась только свобода слова и выражения и собраний.

Макрон также заявил о беспокойстве из-за арестов в Москве и "способности людей участвовать в свободных выборах". 

В переводе на сайте Кремля Макрон беспокоится об "арестах и блокировках со стороны правовых органов".

Макрон также коснулся сравнения протестов в Москве с протестами французских "желтых жилетов". Путин отметил, что "мы бы не хотели, чтобы события, связанные с так называемыми "желтыми жилетами", происходили в российской столице".

Президент Франции пояснил, что сравнение московских протестов с "желтыми жилетами" не верно. По его словам, "те, кто протестовал, были свободно представлены на выборах, свободно пошли на европейские выборы и пойдут на муниципальные выборы". При этом Макрон подчеркнул, что хочет, чтобы они "свободно самовыражались на выборах".

В русской транскрипции на сайте Кремля слова Макрона выглядят так: "Вы знаете, что все эти люди, которые захотели выставить свои кандидатуры в ходе европейской избирательной кампании, смогли представить свою кандидатуру, смогли это сделать свободно, без каких бы то ни было преград".

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