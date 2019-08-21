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Меркель і Джонсон відповіли на пропозицію Трампа повернути Росію в G8

Середа, 21 серпня 2019, 23:12
Меркель і Джонсон відповіли на пропозицію Трампа повернути Росію в G8

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель і прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон на спільній прес-конференції в Берліні відреагували на пропозицію президента США Дональда Трампа повернути Росію до "Великої вісімки".

Меркель: "Якщо ми доб'ємося успіху (з реалізацією Мінських домовленостей - ред.), то, звичайно, у нас буде інша ситуація. Однак зараз ми не досягли достатнього успіху, щоб причини виключення Росії в 2014 році були скасовані".

Джонсон: "З огляду на те що трапилося в Солсбері при використанні хімічної зброї на британській землі, враховуючи тривалу нестабільність, громадянську війну, війну в Україні, з огляду на російські провокації, і не лише в Україні, а й у багатьох інших регіонах, я підтримую позицію Меркель, що слід знайти ще багато аргументів для того, щоб Росія повернулася в G8".

Що цьому передувало: 19 серпня президент Франції Емманюель Макрон і президент РФ Володимир Путін провели спільну прес-конференцію. Макрон нагадав Путіну, що можливість повернення до формату G8 і "реанімації" відносин між Росією та ЄС залежить від прогресу у врегулюванні "української кризи".

20 серпня Трамп і Макрон у телефонній розмові домовилися запросити Росію на саміт країн "Великої вісімки" в 2020 році. Президент США заявив, що він би підтримав повернення Росії до групи країн з найбільш розвиненою економікою, якби хтось висловив таку пропозицію.

Знати більше: "Сімка", що не стане "вісімкою": чому ідея повернути Росію до G7 є загрозою, але не катастрофою

Нагадаємо,

  • Росія була виключена з "Великої вісімки" після анексії українського Криму в 2014 році. Сьогодні до групи належать Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, США, Франція і Японія.

"Українська правда" у Threads

Теми: G7Росія
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