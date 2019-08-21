Меркель і Джонсон відповіли на пропозицію Трампа повернути Росію в G8

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель і прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон на спільній прес-конференції в Берліні відреагували на пропозицію президента США Дональда Трампа повернути Росію до "Великої вісімки".

Меркель: "Якщо ми доб'ємося успіху (з реалізацією Мінських домовленостей - ред.), то, звичайно, у нас буде інша ситуація. Однак зараз ми не досягли достатнього успіху, щоб причини виключення Росії в 2014 році були скасовані".

Джонсон: "З огляду на те що трапилося в Солсбері при використанні хімічної зброї на британській землі, враховуючи тривалу нестабільність, громадянську війну, війну в Україні, з огляду на російські провокації, і не лише в Україні, а й у багатьох інших регіонах, я підтримую позицію Меркель, що слід знайти ще багато аргументів для того, щоб Росія повернулася в G8".

Що цьому передувало: 19 серпня президент Франції Емманюель Макрон і президент РФ Володимир Путін провели спільну прес-конференцію. Макрон нагадав Путіну, що можливість повернення до формату G8 і "реанімації" відносин між Росією та ЄС залежить від прогресу у врегулюванні "української кризи".

20 серпня Трамп і Макрон у телефонній розмові домовилися запросити Росію на саміт країн "Великої вісімки" в 2020 році. Президент США заявив, що він би підтримав повернення Росії до групи країн з найбільш розвиненою економікою, якби хтось висловив таку пропозицію.

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