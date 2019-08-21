Источник: "Интерфакс-Украина"

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на совместной пресс-конференции в Берлине отреагировали на предложение президента США Дональда Трампа вернуть Россию в "Большую восьмерку".

Меркель: "Если мы добьемся успеха (c реализацией Минских договоренностей – ред.), то, конечно, у нас будет другая ситуация. Однако в настоящий момент мы не достигли достаточного успеха, чтобы причины исключения России в 2014 году были отменены".

Джонсон: "Учитывая, что случилось в Солсбери при использовании химического оружия на британской земле, учитывая продолжающуюся нестабильность, гражданскую войну, войну в Украине, учитывая российские провокации, и не только в Украине, но и во многих других регионах, я должен сказать, что поддерживаю позицию Меркель во мнении, что предстоит найти еще много доводов для того, чтобы Россия вернулась в G8".

Что этому предшествовало: 19 августа президент Франции Эмманюэль Макрон и президент РФ Владимир Путин провели совместную пресс-конференцию. Макрон напомнил Путину, что возможность возвращения к формату G8 и "реанимации" отношений между Россией и ЕС зависит от прогресса в урегулировании "украинского кризиса".

20 августа Трамп и Макрон в телефонном разговоре договорились пригласить Россию на саммит стран "Большой семерки" в 2020 году. Президент США заявил, что он бы поддержал возвращение России в группу стран с наиболее развитой экономикой, если бы кто-нибудь высказал такое предложение.

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Напомним,