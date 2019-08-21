Источник: "Интерфакс-Украина"

Главы Германии, Британии и Франции отреагировали на предложение президента США Дональда Трампа вернуть Россию в "Большую семерку".

Меркель: "Если мы добьемся успеха (c реализацией Минских договоренностей – ред.), то, конечно, у нас будет другая ситуация. Однако в настоящий момент мы не достигли достаточного успеха, чтобы причины исключения России в 2014 году были отменены".

Джонсон: "Учитывая, что случилось в Солсбери при использовании химического оружия на британской земле, учитывая продолжающуюся нестабильность, гражданскую войну, войну в Украине, учитывая российские провокации, и не только в Украине, но и во многих других регионах, я должен сказать, что поддерживаю позицию Меркель во мнении, что предстоит найти еще много доводов для того, чтобы Россия вернулась в G7"

Макрон: "Возвращение в "восьмерку", как и возвращение к положительным отношениям между Россией и ЕС, лежат через решение конфликта в Европе…По моему мнению, вопрос "восьмерки" зависит от украинского кризиса, его урегулирования".

Детали: Соответствующие заявления Ангела Меркель и Борис Джонсон сделали в Берлине 21 августа. Эмманюэль Макрон прокомментировал идею Трампа на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным во Франции 19 августа.

Что было ранее: 20 августа президент США Дональд Трамп заявил, что он бы поддержал возвращение России в группу стран с наиболее развитой экономикой, если бы было высказано такое предложение.

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