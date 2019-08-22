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Трамп звинуватив євреїв в "нелояльності", бо вони голосують за демократів

Четвер, 22 серпня 2019, 03:32
Трамп звинуватив євреїв в нелояльності, бо вони голосують за демократів

Президент США Дональд Трамп виступив із критикою американських євреїв, заявивши, що вони демонструють "величезну нелояльність", коли голосують за демократів, а не республіканців.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Глава Білого дому заявив, що євреї США демонструють "або повну відсутність знань, або величезну нелояльність". Пізніше він пояснив, що мав на увазі. На думку Трампа, голосування за демократів — прояв "нелояльності до єврейського народу та Ізраїлю".

Кандидат-лідер серед демократів Джо Байден назвав слова чинного президента "образливими і такими, які не можна пробачити".

Низка єврейських організацій також засудили слова глави Білого дому.

"З боку президента Трампа небезпечно і ганебно ображати більшість представників американської єврейської громади, називаючи їх нерозумними і нелояльними", — йдеться у заяві J Street.

"Українська правда" у Threads

Теми: ТрампСША
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