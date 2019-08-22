Трамп обвинил евреев в "нелояльности", потому что они голосуют за демократов

64 просмотра
Четверг, 22 августа 2019, 02:32

Президент США Дональд Трамп выступил с критикой американских евреев, заявив, что они демонстрируют "огромную нелояльность", когда голосуют за демократов, а не республиканцев.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Глава Белого дома заявил, что евреи США демонстрируют "или полное отсутствие знаний, или огромную нелояльность". Позже он объяснил, что имел в виду. По мнению Трампа, голосование за демократов — проявление "нелояльности к еврейскому народу и Израилю".

Кандидат-лидер среди демократов Джо Байден назвал слова действующего президента "оскорбительными и непростительными".

Ряд еврейских организаций также осудили слова главы Белого дома.

"Со стороны президента Трампа опасно и позорно оскорблять большинство представителей американской еврейской общины, называя их неразумными и нелояльными", — говорится в заявлении J Street.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Трамп США


powered by lun.ua
Материалы по теме
Обычное безумие или покупка 21 века? Почему Трамп хочет купить Гренландию 21 августа 2019, 22:10
СМИ раскрыли, сколько Трамп хотел заплатить за Гренландию 21 августа 2019, 14:49
В Дании возмутились действиями Трампа: оскорбил королеву 21 августа 2019, 11:44
Все новости
Главные новости
Работы по разминированию территории возле моста в Станице Луганской завершены - ОБСЕ
Меркель и Джонсон ответили на предложение Трампа вернуть Россию в G8
Еще трех украинцев, вероятно, перевели в СИЗО к морякам. Среди них Сущенко
РосСМИ: Украинских моряков готовят к отправке на родину
Все новости
здоровье

33 научных способы похудеть навсегда

еда

Три советы о том, как и когда употреблять фрукты

спорт

10 упражнений для бедер, которые можно делать в домашних условиях

Поиск по сайту
Архив
Весь архів