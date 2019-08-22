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Трамп обвинил евреев в "нелояльности", потому что они голосуют за демократов

Четверг, 22 августа 2019, 03:32
Трамп обвинил евреев в нелояльности, потому что они голосуют за демократов

Президент США Дональд Трамп выступил с критикой американских евреев, заявив, что они демонстрируют "огромную нелояльность", когда голосуют за демократов, а не республиканцев.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Глава Белого дома заявил, что евреи США демонстрируют "или полное отсутствие знаний, или огромную нелояльность". Позже он объяснил, что имел в виду. По мнению Трампа, голосование за демократов — проявление "нелояльности к еврейскому народу и Израилю".

Кандидат-лидер среди демократов Джо Байден назвал слова действующего президента "оскорбительными и непростительными".

Ряд еврейских организаций также осудили слова главы Белого дома.

"Со стороны президента Трампа опасно и позорно оскорблять большинство представителей американской еврейской общины, называя их неразумными и нелояльными", — говорится в заявлении J Street.

Темы: ТрампСША
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