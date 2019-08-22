Дослідники показали, як виглядає "Титанік" через 107 років після катастрофи

38509 переглядів
Четвер, 22 серпня 2019, 04:45

Команда дослідників з Atlantic Productions зафільмувала стан пароплава "Титанік", який потонув в Атлантичному океані 1912 року.

Про це повідомляє BBC.

Вперше в історії "Титанік" зняли у якості 4К. Ці кадри використають у документальному фільмі, який знімає компанія Atlantic Productions.

Всього було здійснено 5 занурень глибоководною камерою, фото та відео показали, що затонулий корабель перебуває в поганому стані. Сильні океанські течії, сольова корозія і бактерії атакують корабель.

15 квітня 1912 року пасажирський лайнер "Титанік" внаслідок зіткнення з айсбергом потонув у 600 кілометрах від канадського острова Ньюфаундленд під час свого першого рейсу — із Саутгемптона до Нью-Йорка. На його борту перебували 2208 пасажирів, внаслідок катастрофи понад 1500 людей загинули.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: катастрофи


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Дим від сибірських пожеж долетів до Америки 1 серпня 2019, 16:57
Скнилівська трагедія: Родичам жертв знову виплатять по 2 тисячі гривень 27 липня 2019, 11:04
МН17: СБУ встановила більше 150 осіб, що допомагали везти "БУК" з Росії 17 липня 2019, 12:38
Усі новини
Головні новини
День Незалежності по-новому: у центрі Києва провели репетицію урочистостей
У суді США озвучили нові деталі відбілювання Януковича перед Заходом
Москва обміняє 33 росіян на 33 українців – росЗМІ
Зеленський запустив всесвітній флешмоб
Усі новини
думка

Як визначити "людський" вік собаки та кішки?

тест

Який у вас ризик захворіти на туберкульоз?

тест

Те, що ви знаєте про вакцинацію – правда чи міф?