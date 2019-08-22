Исследователи показали как выглядит "Титаник" через 107 лет после катастрофы

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Четверг, 22 августа 2019, 04:45

Команда исследователей из Atlantic Productions сняла состояние парохода "Титаник", который утонул в Атлантическом океане в 1912 году.

Об этом сообщает BBC.

Впервые в истории "Титаник" сняли в качестве 4К. Эти кадры используют в документальном фильме, который снимает компания Atlantic Productions.

Всего было осуществлено 5 погружений глубоководную камерой, фото и видео показали, что затонувший корабль находится в плохом состоянии. Сильные океанские течения, солевая коррозия и бактерии атакуют корабль.

15 апреля 1912 пассажирский лайнер "Титаник" в результате столкновения с айсбергом утонул в 600 километрах от канадского острова Ньюфаундленд во время своего первого рейса - из Саутгемптона в Нью-Йорк. На его борту находились 2208 пассажиров, в результате катастрофы более 1500 человек погибли.

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Темы: катастрофы


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