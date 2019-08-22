Зеленський назвав умови повернення Росії до G8

Президент України Володимир Зеленський вважає, що повернення Росії до "Великої вісімки" можливе лише за умови повернення Україні окупованого Криму, припинення бойових дій на Донбасі та звільнення українських політв'язнів і моряків.

Про це президент заявив у facebook.

"Із березня 2014 року, після призупинення участі Росії в G8, нічого не змінилося. Український Крим надалі окупований, український Донбас і досі страждає від війни. Повернення окупованого Криму, припинення бойових дій на Донбасі та звільнення понад 100 політичних в'язнів і українських моряків, яких утримує Кремль, буде справжнім серйозним сигналом світові про те, що Росія готова знову зайняти своє місце в порядку денному високої дипломатії", – зазначив Володимир Зеленський.

Він подякував країнам, які "послідовно підтримують Україну у відстоюванні нашої територіальної цілісності та суверенітету".

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