Зеленський назвав умови повернення Росії до G8
Президент України Володимир Зеленський вважає, що повернення Росії до "Великої вісімки" можливе лише за умови повернення Україні окупованого Криму, припинення бойових дій на Донбасі та звільнення українських політв'язнів і моряків.
Про це президент заявив у facebook.
"Із березня 2014 року, після призупинення участі Росії в G8, нічого не змінилося. Український Крим надалі окупований, український Донбас і досі страждає від війни. Повернення окупованого Криму, припинення бойових дій на Донбасі та звільнення понад 100 політичних в'язнів і українських моряків, яких утримує Кремль, буде справжнім серйозним сигналом світові про те, що Росія готова знову зайняти своє місце в порядку денному високої дипломатії", – зазначив Володимир Зеленський.
Він подякував країнам, які "послідовно підтримують Україну у відстоюванні нашої територіальної цілісності та суверенітету".
Нагадаємо:
- До складу G7 входить сім країн: США, Канада, Великобританія, Німеччина, Франція, Італія та Японія.
- 19 серпня 2019 року на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним президент Франції Еммануель Макрон заявив, що питання повернення до формату "Великої вісімки" і нормалізації відносин між Росією та ЄС залежить від урегулювання ситуації на сході України.
- 20 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що він би підтримав повернення Росії до групи країн з найбільш розвиненою економікою, якби хтось висловив таку пропозицію.
- Канцлерка ФРН Ангела Меркель і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон на пресконференції в Берліні 21 серпня зійшлися в думці, що повернення Росії у "Велику вісімку" було б передчасним.
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