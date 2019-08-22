Зеленський назвав умови повернення Росії до G8

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Четвер, 22 серпня 2019, 02:33

Президент України Володимир Зеленський вважає, що повернення Росії до "Великої вісімки" можливе лише за умови повернення Україні окупованого Криму, припинення бойових дій на Донбасі та звільнення українських політв'язнів і моряків.

Про це президент заявив у facebook.

"Із березня 2014 року, після призупинення участі Росії в G8, нічого не змінилося. Український Крим надалі окупований, український Донбас і досі страждає від війни. Повернення окупованого Криму, припинення бойових дій на Донбасі та звільнення понад 100 політичних в'язнів і українських моряків, яких утримує Кремль, буде справжнім серйозним сигналом світові про те, що Росія готова знову зайняти своє місце в порядку денному високої дипломатії", – зазначив Володимир Зеленський.

Він подякував країнам, які "послідовно підтримують Україну у відстоюванні нашої територіальної цілісності та суверенітету".

Нагадаємо:

  • До складу G7 входить сім країн: США, Канада, Великобританія, Німеччина, Франція, Італія та Японія.
  • 19 серпня 2019 року на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним президент Франції Еммануель Макрон заявив, що питання повернення до формату "Великої вісімки" і нормалізації відносин між Росією та ЄС залежить від урегулювання ситуації на сході України.
  • 20 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що він би підтримав повернення Росії до групи країн з найбільш розвиненою економікою, якби хтось висловив таку пропозицію.
  • Канцлерка ФРН Ангела Меркель і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон на пресконференції в Берліні 21 серпня зійшлися в думці, що повернення Росії у "Велику вісімку" було б передчасним. 

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Теми: Зеленський G7 Росія


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