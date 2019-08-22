Зеленский назвал условия возвращения России в G8

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что возвращение России в "Большую восьмерку" возможно только при условии возвращения Украине оккупированного Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождения украинских политзаключенных и моряков.

Об этом президент заявил в facebook.

"С марта 2014 года, после приостановления участия России в G8, ничего не изменилось. Украинский Крым оккупирован, украинский Донбасс до сих пор страдает от войны. Возвращение оккупированного Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение более 100 политических заключенных и украинских моряков , которых удерживает Кремль, будет настоящим серьезным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии", - отметил Владимир Зеленский.

Он поблагодарил страны, которые "последовательно поддерживают Украину в отстаивании нашей территориальной целостности и суверенитета".

Напомним: