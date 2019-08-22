Зеленский назвал условия возвращения России в G8

1227 просмотров
Четверг, 22 августа 2019, 02:33

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что возвращение России в "Большую восьмерку" возможно только при условии возвращения Украине оккупированного Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождения украинских политзаключенных и моряков.

Об этом президент заявил в facebook.

"С марта 2014 года, после приостановления участия России в G8, ничего не изменилось. Украинский Крым оккупирован, украинский Донбасс до сих пор страдает от войны. Возвращение оккупированного Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение более 100 политических заключенных и украинских моряков , которых удерживает Кремль, будет настоящим серьезным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии", - отметил Владимир Зеленский.

Он поблагодарил страны, которые "последовательно поддерживают Украину в отстаивании нашей территориальной целостности и суверенитета".

Напомним:

  • В состав G7 входит семь стран: США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония.
  • 19 августа на встрече с президентом России Владимиром Путиным президент Франции Эммануэль Макрона заявил, что вопрос возвращения к формату "Большой восьмерки" и нормализации отношений между Россией и ЕС зависит от урегулирования ситуации на востоке Украины.
  • 20 августа президент США Дональд Трамп заявил, что он бы поддержал возвращение России в группу стран с наиболее развитой экономикой, если бы было высказано такое предложение.
  • Канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на пресс конференции в Берлине 21 августа сошлись во мнении, что возвращение России в "Большую восьмерку" было бы преждевременным.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Зеленский G7 Росcия


powered by lun.ua
Материалы по теме
Зеленский в первый день Рады хочет дать "евробляхерам" еще три месяца 21 августа 2019, 19:15
Кабмин согласовал еще трех губернаторов от Зеленского 21 августа 2019, 14:00
НАБУ закрыло производство по "Кинокварталу" Зеленского 21 августа 2019, 11:07
Все новости
Главные новости
Зеленский назвал условия возвращения России в G8
Работы по разминированию территории возле моста в Станице Луганской завершены - ОБСЕ
Меркель и Джонсон ответили на предложение Трампа вернуть Россию в G8
Еще трех украинцев, вероятно, перевели в СИЗО к морякам. Среди них Сущенко
Все новости
рейтинги

ТОП-200 лучших школ Украины

Фото

Что это? 11 находок, назначение которых поймет не каждый

история

Как основали Союз независимой украинской молодежи

Поиск по сайту
Архив
Весь архів