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США запропонували 5 мільйонів доларів за інформацію про ватажків ІДІЛ

Четвер, 22 серпня 2019, 05:50
США запропонували 5 мільйонів доларів за інформацію про ватажків ІДІЛ

Керівництво СЩА готове виплатити нагороду в п’ять мільйонів доларів за інформацію про знаходження трьох ватажків Ісламської держави.

Про це заявила офіційний представник Держдепу США Морган Ортагус, передає НВ.

США цікавить інформація про Хаджі Абдаллі, Хаджі Хаміда та Хаджі Тейсіре. 

"Всі, хто володіють інформацією, що заслуговує на довіру та що стосується будь-якого з цих осіб, можуть бути винагороджені сумою в розмірі до $5 млн", - заявила Ортагус.



Теми: СШАтероризм
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