США предложили 5 миллионов долларов за информацию о главарях ИГИЛ

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Четверг, 22 августа 2019, 05:50

Руководство США готово выплатить награду в пять миллионов долларов за информацию о нахождении трех главарей Исламского государства.

Об этом заявила официальный представитель Госдепа США Морган Ортагус, передает НВ.

США интересует информация о Хаджи Абдалле, Хаджи Хамиде и Хаджи Тэйсире.

"Все обладающие информацией, заслуживающей доверия и касающейся любого из этих лиц, могут быть вознаграждены суммой в размере до $5 млн", — заявила Ортагус.

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Темы: США терроризм


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