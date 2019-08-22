США предложили 5 миллионов долларов за информацию о главарях ИГИЛ

Руководство США готово выплатить награду в пять миллионов долларов за информацию о нахождении трех главарей Исламского государства.

Об этом заявила официальный представитель Госдепа США Морган Ортагус, передает НВ.

США интересует информация о Хаджи Абдалле, Хаджи Хамиде и Хаджи Тэйсире.

"Все обладающие информацией, заслуживающей доверия и касающейся любого из этих лиц, могут быть вознаграждены суммой в размере до $5 млн", — заявила Ортагус.