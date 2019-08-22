На Южноукраїнській АЕС майнили криптовалюту – СБУ

Джерело: ухвала Центрального райсуду Миколаєва.

У режимному приміщенні "Южноукраїнської атомної електростанції" посадовці добували криптовалюту, ризикуючи розголосити дані, що становить державну таємницю.

З ухвали слідчого судді Центрального районного суду Миколаєва Івана Дірка від 23 липня:

"СВ УСБ України в Миколаївської області розслідується кримінальне провадження №22019150000000006 за відомостями про те, що посадові особи ВП "ЮУАЕС" в режимному приміщені станції не санкціоновано розмістили комп`ютерне обладнання з підключенням до мережі Інтернет, внаслідок чого відбулося розголошення відомостей щодо фізичного захисту, що становить державну таємницю".

Деталі: 10 липня при обшуку в кабінеті запчастин та приладдя №104 в адмінбудівлі центрального пульту управління відокремленого підрозділу "Южноукраїнська атомна електростанція" держпідприємства "НАЕК "Енергоатом" вилучили комп`ютерну техніку та комплектуючі, несанкціоновано розміщені на території АЕС та об’єднані в локальну мережу з виходом до Інтернету, які використовували для добування криптовалюти.

Особа, яка працювала у цьому кабінеті, також користується кабінетами №103 і №205 служби фізичного захисту ВП "ЮУ АЕС".

Ці приміщення теж оглянули – і в кабінеті №205 вилучили: медіа-конвертер "CTC union" SN: D5306V000020016CG003; оптоволоконний кабель чорного кольору; частину мережевого кабелю білого кольору.

Слідчий просив суд накласти арешт на вказане майно.

Суд погодився, що вказане майно є знаряддям вчинення злочину, зберегло на собі його сліди – і накладення арешту "необхідне для запобігання можливості псування, знищення та пошкодження вказаного майна".

Тож суд задовольнив клопотання й арештував як речовий доказ вилучене: медіа-конвертер і кабелі.

Ухвалу можна оскаржити впродовж 5 днів.