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На Южноукраинской АЭС майнили криптовалюту – СБУ

Четверг, 22 августа 2019, 10:17

Источник: постановление Центрального райсуда Николаева.

В режимном помещении "Южноукраинской атомной электростанции" должностные лица добывали криптовалюту, рискуя разгласить данные, составляющей государственную тайну.

Из постановления следственного судьи Центрального районного суда Николаева Ивана Дырко от 23 июля:

"СВ УСБ Украины в Николаевской области расследуется уголовное производство №22019150000000006 по сведениям о том, что должностные лица ОП "ЮУ АЭС" в режимном помещении станции не санкционировано разместили компьютерное оборудование с подключением к сети Интернет, в результате чего произошло разглашение сведений о физической защите, составляющих государственную тайну".

Детали: 10 июля при обыске в кабинете запчастей и принадлежностей №104 в админздании центрального пульта управления обособленного подразделения "Южноукраинская атомная электростанция" госпредприятия "НАЭК "Энергоатом" изъяли компьютерную технику и комплектующие, несанкционированно размещенные на территории АЭС и объединенные в локальную сеть с выходом в интернет, которые использовали для получения криптовалюты.

Человек, работавший в этом кабинете, также пользуется кабинетами №103 и №205 службы физической защиты ОП "ЮУ АЭС".

Эти помещения тоже осмотрели – и в кабинете №205 изъяли: медиа-конвертер "CTC union" SN: D5306V000020016CG003; оптоволоконный кабель черного цвета часть сетевого кабеля белого цвета.

Следователь просил суд наложить арест на указанное имущество.

Суд согласился, что указанное имущество является орудием совершения преступления, сохранившим на себе его следы – и наложение ареста "необходимо для предотвращения возможности порчи, уничтожения и повреждения указанного имущества".

Поэтому суд удовлетворил ходатайство и арестовал как вещественное доказательство изъятое: медиа-конвертер и кабели.

Постановление может быть обжаловано в течение 5 дней.

Алена Рощенко, УП

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Темы: АЭСНиколаевская областьСБУ
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