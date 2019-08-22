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В Україну намагалися переправити парашути з РФ

Четвер, 22 серпня 2019, 10:18

Джерело: Держприкордонслужба

Прикордонники Сумського загону викрили спробу переміщення з Росії парашутів.

Дослівно: "У рамках проведення спеціальної прикордонної операції "Кордон-2019", прикордонники Сумського загону викрили спробу переміщення з Росії парашутів". 

 

Деталі: Інформацію про можливу протиправну діяльність завчасно отримав дільничний інспектор прикордонної служби, тому ділянку кордону посилили додатковими нарядами.

Невдовзі поблизу населеного пункту Зноб-Трубчевське прикордонники виявили 10 пакунків з парашутами серії С-5К (рятувальні).

Також під час огляду прилеглої місцевості вони помітили такі ж пакунки на території суміжної держави.

Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до здійснення протиправної діяльності.  

Українська правда
Теми: Прикордонна службаРосіякордон
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