Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украину пытались переправить парашюты с РФ

Четверг, 22 августа 2019, 10:18

Источник: Госпогранслужба

Пограничники Сумского отряда пресекли попытку перемещения из России парашютов.

Дословно: "В рамках проведения специальной пограничной операции "Граница-2019", пограничники Сумского отряда пресекли попытку перемещения из России парашютов". 

 

Детали: Информацию о возможной противоправной деятельности заблаговременно получил участковый инспектор пограничной службы, поэтому участок границы усилили дополнительными нарядами. 

Вскоре вблизи населенного пункта Зноб-Трубчевске пограничники обнаружили 10 пакетов с парашютами серии С-5К (спасательные).

Также при осмотре прилегающей территории они заметили такие же пакеты на территории соседнего государства.

Правоохранители устанавливают лиц, причастных к совершению противоправной деятельности.

Украинская правда
Темы: Пограничная службаРосcияграница
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
Пограничная служба
В Беларуси произошла стычка между "Вагнером" и пограничниками – ЦНС
"Вагнер" продолжает прибывать в Беларусь, но пока не несет угрозы – ГПСУ
СБУ: Разоблачены группы, которые переправляли "уклонистов" за границу с участием иностранцев
Последние новости
10:07
Окупанти перекрили Кримський міст, на півострові ракетна небезпека
10:00
Человеческие слезы содержат вещество, которое уменьшает агрессию - исследование
09:51
Американец погиб от рук боевиков ХАМАС, Байден отреагировал
09:35
Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев
09:18
Перед праздниками более 4 тысяч грузовиков стоят на границе в Польшей
09:04
Посол Германии в Москве: Путин не желает вести переговоры
08:50
По всему Херсону не курсируют троллейбусы после ночных обстрелов
08:37
В Литве 52 тысячи украинцев имеют статус временной защиты
08:23
Еще шестеро гражданских ранены из-за обстрелов РФ на Херсонщине
08:04
За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 17 танков и три самолета - Генштаб
Все новости...
Реклама: