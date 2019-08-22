В Украину пытались переправить парашюты с РФ

Источник: Госпогранслужба

Пограничники Сумского отряда пресекли попытку перемещения из России парашютов.

Дословно: "В рамках проведения специальной пограничной операции "Граница-2019", пограничники Сумского отряда пресекли попытку перемещения из России парашютов".

Детали: Информацию о возможной противоправной деятельности заблаговременно получил участковый инспектор пограничной службы, поэтому участок границы усилили дополнительными нарядами.

Вскоре вблизи населенного пункта Зноб-Трубчевске пограничники обнаружили 10 пакетов с парашютами серии С-5К (спасательные).

Также при осмотре прилегающей территории они заметили такие же пакеты на территории соседнего государства.

Правоохранители устанавливают лиц, причастных к совершению противоправной деятельности.