Меркель має поставити Путіна на місце і змусити до миру – посол

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Четвер, 22 серпня 2019, 11:29

Посол України у Німеччині Андрій Мельник заявив, що канцлерка Ангела Меркель повинна використати свою політичну вагу, аби вказати президенту РФ Володимиру Путіну його місце і нарешті досягнути миру в Україні.

Про це дипломат розповів в інтерв’ю німецького регіонального телеканалу MDR, текст якого оприлюднено на сайті посольства в середу, пише "Європейська правда".

За його словами, остання "нормандська зустріч" на найвищому рівні відбулася ще 3 роки тому. З того часу Росія ігнорувала виконання Мінських домовленостей, відтак необхідна нова зустріч, щоб змусити Путіна до миру.

"У цьому федеральний канцлер Ангела Меркель, як і раніше, відіграє центральну роль, і ми, українці, сподіваємося, що вона поставить на шальки терезів всю свою політичну вагу, щоб вказати Путіну його місце і нарешті досягти прогресу", - сказав дипломат.

Мельник висловив сподівання, що внесок Берліна у врегулюванні конфлікту на Донбасі буде ще більше посилений. 

"Зараз нам знову потрібна нова динаміка, знову потрібен тиск, бо ми ж бачимо, що без політичного тиску справа майже не просувається... Санкції мають бути розширені, щоб Путін зрозумів, що треба врешті діяти, а не тільки викручуватися", - додав посол.

Нагадаємо:

  • Володимир Путін на пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном 19 черпня заявив, що перед зустріччю у "нормандському форматі" на рівні лідерів Україні слід зробити низку кроків.
  • Путін також відзначив "обережний оптимізм" після розмов із Зеленським.

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Теми: Путін Меркель Мінські угоди


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